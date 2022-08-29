Оккупанты подтвердили убийство нардепа-коллаборанта Ковалева

Ранее против Ковалева открыли уголовное дело за госизмену

Следственный комитет России подтвердил смерть народного депутата от “Слуги народа” Алексея Ковалева, который весной выехал на оккупированную территорию Херсонщины и перешел на сторону оккупантов. Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на сообщение Следкома РФ.

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“В результате полученного огнестрельного ранения скончался заместитель председателя Военно-гражданской администрации Херсонской области по сельскому хозяйству Алексей Ковалев”, – говорится в сообщении.

Утверждается, что коллаборанта застрелили в его собственном доме 28 августа. Кроме того, вместе с Ковалевым была убита и его сожительница.

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Оккупанты уже пообещали, что “примут меры к установлению лиц”, ликвидировавших их пособника.

Напомним, о ликвидации Ковалева стало известно вчера поздно вечером. Причем это было не первое сообщение о покушении на него.

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