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ВСУ ведут “переговоры” с РФ на юге, ждем “жесты доброй воли” – Подоляк

У Зеленского поиронизировали над российской стороной и намекнули на начало контрнаступления в Причерноморье
 |  Автор: Юрий Кобзар
ВСУ ведут “переговоры” с РФ на юге, ждем “жесты доброй воли” – Подоляк
Иллюстративное фото / facebook.com/MinistryofDefence.UA

На юге Украины ВСУ начали переговорный процесс с Россией в единственном возможном сегодня формате. Об этом сообщил в Твиттер советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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"Переговоры с Россией в едином возможном сегодня формате ведет специальная украинская делегация, в частности на южном направлении фронта”, – написал он. 

По словам Подоляка, "переговоры" с российской стороной проходят успешно. 

“Ожидаем новые "компромиссы" в виде "жестов доброй воли", – написал он.

Напомним, ранее сегодня Подоляк попросил украинцев поменьше хайповать на теме ожидаемого наступления ВСУ и ориентироваться в первую очередь на официальные сообщения военных и уполномоченных представителей власти.

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