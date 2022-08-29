ВСУ ведут “переговоры” с РФ на юге, ждем “жесты доброй воли” – Подоляк
На юге Украины ВСУ начали переговорный процесс с Россией в единственном возможном сегодня формате. Об этом сообщил в Твиттер советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
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"Переговоры с Россией в едином возможном сегодня формате ведет специальная украинская делегация, в частности на южном направлении фронта”, – написал он.
По словам Подоляка, "переговоры" с российской стороной проходят успешно.
“Ожидаем новые "компромиссы" в виде "жестов доброй воли", – написал он.
Напомним, ранее сегодня Подоляк попросил украинцев поменьше хайповать на теме ожидаемого наступления ВСУ и ориентироваться в первую очередь на официальные сообщения военных и уполномоченных представителей власти.
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