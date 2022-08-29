В Киеве разоблачили наркодельца с партией психотропов на 2 млн гривен

Мужчину задержали "на горячем" во время осуществления им "закладок" на территории Деснянского района города Киева.

В Киеве разоблачен и сообщено о подозрении 23-летнему мужчине, незаконно хранившему в большом размере наркотические и психотропные вещества с целью дальнейшего сбыта. Об этом 29 августа сообщает прокуратура Киева.

Расследование установило, что злоумышленник получал наркотические средства через почтовые отделения и сбывал их путем так называемых "закладок".

Так, в ходе отработки оперативной информации мужчину задержали "на горячем" во время осуществления им "закладок" на территории Деснянского района города Киева. При задержании у него изъяли 10 свертков с психотропным веществом PVP.

Кроме того, в автомобиле на котором передвигался наркоделец, и по месту его жительства изъяли еще более 5 кг наркотических и психотропных веществ, а именно 3, 8 кг PVP, 1,4 кг амфетамина, 52 таблетки экстези, каннабис, большое количество ип-пакетов для расфасовки наркотиков, а также весы для их взвешивания.

Общая стоимость изъятых наркотических средств и психотропных веществ превышает 2 млн. гривен.

В настоящее время злоумышленник сообщен о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

Разоблачение преступной деятельности проводилось прокурорами совместно со следователями СВ Деснянского УП ГУ НП в Киеве и УБН в Киеве ДБН НПУ.