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Славянск снова попал под обстрел

Россияне обстреливали жилые кварталы города. Информаций о жертвах пока нет, сообщает Радио Свобода.
Славянск снова попал под обстрел

Российские войска сегодня, 29 августа, обстреляли из артиллерии Славянск Донецкой области. Об этом сообщает Радио Свобода.

Россияне обстреливали жилые кварталы города. На опубликованных видео корреспондент вместе с военными спускается в убежище, после этого раздаются взрывы. Информаций о жертвах пока нет. 

 

Ранее сообщалось о том, что Славянск частично обесточен после очередного обстрела. 

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