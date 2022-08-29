ВСУ остановили врага на нескольких направлениях

Российские оккупанты продолжают наносить авиационные и ракетные удары по гражданским объектам на территории Украины.

Генштаб ВСУ опубликовал сводку по военному вторжению РФ по состоянию на вечер понедельника, 29 августа.

На Северском направлении противник из ствольной артиллерии обстреливал территории у Янжуловки Черниговской области и Старикового и Свободной Слободы Сумской области.

На Харьковском направлении из танков, боевых машин, ствольной и реактивной артиллерии враг совершил обстрелы гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Уды, Слатино, Светличное, Байрак, Победа, Кутузовка, Чеполь, Гусаровка, Русские Тишки и Залиман.

На Славянском направлении были обстрелы недалеко от Долгенького, Норцовки, Красного, Сулиговки, Родного, Адамовки и Славянска. Оккупанты безуспешно пытались улучшить тактическое положение в направлениях Богородичного и Долины.

На Краматорском направлении продолжаются вражеские обстрелы по районам Григоровки, Ивано-Дарьевки и Татьяновки. Попытка продвижения в направлении населенного пункта Ивано-Дарьевка завершилась для оккупантов провалом - потерями и бегством.

На Бахмутском направлении враг обстреливал военную и гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Веселая Долина, Майорск, Торецк Бахмут и Кодема. Силы обороны Украины отразили наступление врага в направлениях населенных пунктов Соледар, Веселая Долина, Бахмут и Кодема.

На Авдеевском направлении были обстреляны районы Авдеевки, Опытного, Невельского, Первомайского, Новобахмутовки и Александрополя. Наступательными и штурмовыми действиями противник пытался продвинуться в направлениях Марьинки, Первомайского и Невельского, но получил отпор и отступил.

На Новопавловском направлении враг обстрелял позиции наших войск из танков, ствольной артиллерии и РСЗО возле Павловки, Владимировки, Времовки, Новоселки и Шевченко. Задействовал авиацию для нанесения удара неподалеку от Владимировки. Оккупанты неудачно попытались наступать в направлении Павловки.

На Запорожском направлении зафиксированы обстрелы из всех имеющихся у врага средств огневого поражения в районах населенных пунктов Гуляйполе, Орехов, Красное, Малая Токмачка, Новоандреевка, Березово, Белогорье, Степное и Каменское.

На Южнобужском направлении противник обстреливал районы населенных пунктов Николаев, Лупарево, Таврическое, Прибужское, Посад-Покровское, Украинка, Любомировка, Заря, Мирное, Квитневое, Киселевка, Кобзарцы, Березнеговатое, Высунск, Явкино и Княжеское. Ударам авиации подверглись районам Андреевки и Калиновки.

Штурмовыми и наступательными действиями враг пытался улучшить тактическое положение неподалеку от Потемкиного, но с потерями отступил.

Напомним, боевики террористической организации "ДНР" отошли со своих позиций в Херсонской области.