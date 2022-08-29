ВСУ остановили врага на нескольких направлениях
Генштаб ВСУ опубликовал сводку по военному вторжению РФ по состоянию на вечер понедельника, 29 августа.
На Северском направлении противник из ствольной артиллерии обстреливал территории у Янжуловки Черниговской области и Старикового и Свободной Слободы Сумской области.
На Харьковском направлении из танков, боевых машин, ствольной и реактивной артиллерии враг совершил обстрелы гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Уды, Слатино, Светличное, Байрак, Победа, Кутузовка, Чеполь, Гусаровка, Русские Тишки и Залиман.
На Славянском направлении были обстрелы недалеко от Долгенького, Норцовки, Красного, Сулиговки, Родного, Адамовки и Славянска. Оккупанты безуспешно пытались улучшить тактическое положение в направлениях Богородичного и Долины.
На Краматорском направлении продолжаются вражеские обстрелы по районам Григоровки, Ивано-Дарьевки и Татьяновки. Попытка продвижения в направлении населенного пункта Ивано-Дарьевка завершилась для оккупантов провалом - потерями и бегством.
На Бахмутском направлении враг обстреливал военную и гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Веселая Долина, Майорск, Торецк Бахмут и Кодема. Силы обороны Украины отразили наступление врага в направлениях населенных пунктов Соледар, Веселая Долина, Бахмут и Кодема.
На Авдеевском направлении были обстреляны районы Авдеевки, Опытного, Невельского, Первомайского, Новобахмутовки и Александрополя. Наступательными и штурмовыми действиями противник пытался продвинуться в направлениях Марьинки, Первомайского и Невельского, но получил отпор и отступил.
На Новопавловском направлении враг обстрелял позиции наших войск из танков, ствольной артиллерии и РСЗО возле Павловки, Владимировки, Времовки, Новоселки и Шевченко. Задействовал авиацию для нанесения удара неподалеку от Владимировки. Оккупанты неудачно попытались наступать в направлении Павловки.
На Запорожском направлении зафиксированы обстрелы из всех имеющихся у врага средств огневого поражения в районах населенных пунктов Гуляйполе, Орехов, Красное, Малая Токмачка, Новоандреевка, Березово, Белогорье, Степное и Каменское.
На Южнобужском направлении противник обстреливал районы населенных пунктов Николаев, Лупарево, Таврическое, Прибужское, Посад-Покровское, Украинка, Любомировка, Заря, Мирное, Квитневое, Киселевка, Кобзарцы, Березнеговатое, Высунск, Явкино и Княжеское. Ударам авиации подверглись районам Андреевки и Калиновки.
Штурмовыми и наступательными действиями враг пытался улучшить тактическое положение неподалеку от Потемкиного, но с потерями отступил.
Напомним, боевики террористической организации "ДНР" отошли со своих позиций в Херсонской области.