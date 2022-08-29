В МИД сообщили о задачах миссии МАГАТЭ на ЗАЭС

В Энергодар миссия международных экспертов попадет с территории, контролируемой правительством Украины.

Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в понедельник прибудет в Киев и в ближайшие дни приступит к работе на Запорожской АЭС. Об этом сообщил спикер МИД Олег Николенко, пишет Европейская правда.

По его словам, МАГАТЭ сформировало миссию для визита на временно оккупированную Запорожскую атомную электростанцию ​​по приглашению правительства Украины. В ее состав вошли 14 международных экспертов. Возглавляет миссию генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Делегация международных экспертов отправилась из Вены и сегодня должна прибыть в Киев. Это означает, что в Энергодар миссия попадет с территории, контролируемой правительством Украины.

Ожидается, что миссия начнет работу на ЗАЭС в ближайшие дни и сфокусируется на трех задачах: физической защите, ядерной безопасности, гарантиях нераспространения ядерных материалов.

"Позиция Украины четкая: оккупация Запорожской АЭС со стороны российских войск и завоз на ее территорию большого количества военной техники и боеприпасов в нарушение всех международных правил подвергают атомную станцию ​​экстремальной опасности, в частности провоцирование ядерного инцидента", - отметил Олег Николенко.

По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, Россия должна немедленно демилитаризовать объект, вывести военные подразделения, технику и работников Росатома и вернуть контроль над ЗАЭС правительству Украины.

В МИД рассчитывают, что МАГАТЭ играет важную роль в достижении этой цели.

Напомним, 25 августа впервые в истории Запорожская АЭС была полностью отключена от сети. Линии связи с украинской системой были повреждены в результате непрерывных обстрелов со стороны войск РФ.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина в шаге от ядерной катастрофы.

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