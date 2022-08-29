В МИД сообщили о задачах миссии МАГАТЭ на ЗАЭС
Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в понедельник прибудет в Киев и в ближайшие дни приступит к работе на Запорожской АЭС. Об этом сообщил спикер МИД Олег Николенко, пишет Европейская правда.
По его словам, МАГАТЭ сформировало миссию для визита на временно оккупированную Запорожскую атомную электростанцию по приглашению правительства Украины. В ее состав вошли 14 международных экспертов. Возглавляет миссию генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
Делегация международных экспертов отправилась из Вены и сегодня должна прибыть в Киев. Это означает, что в Энергодар миссия попадет с территории, контролируемой правительством Украины.
Ожидается, что миссия начнет работу на ЗАЭС в ближайшие дни и сфокусируется на трех задачах: физической защите, ядерной безопасности, гарантиях нераспространения ядерных материалов.
"Позиция Украины четкая: оккупация Запорожской АЭС со стороны российских войск и завоз на ее территорию большого количества военной техники и боеприпасов в нарушение всех международных правил подвергают атомную станцию экстремальной опасности, в частности провоцирование ядерного инцидента", - отметил Олег Николенко.
По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, Россия должна немедленно демилитаризовать объект, вывести военные подразделения, технику и работников Росатома и вернуть контроль над ЗАЭС правительству Украины.
В МИД рассчитывают, что МАГАТЭ играет важную роль в достижении этой цели.
Напомним, 25 августа впервые в истории Запорожская АЭС была полностью отключена от сети. Линии связи с украинской системой были повреждены в результате непрерывных обстрелов со стороны войск РФ.
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина в шаге от ядерной катастрофы.
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