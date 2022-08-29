Соцсети сообщают о множественных взрывах в Херсоне
Официальных комментариев пока нет, пользователей соцсетей призывают не спешить с публикациями фото и видео.
Соцсети сообщают о множественных взрывах в Херсоне, но официальных комментариев пока нет.
"Херсон (район). Очень много взрывов. Точечные попадания по позициям русни", - пишет ТГ-канал Оперативний ЗСУ.
Ранее сегодня Подоляк призвал с осторожностью комментировать любые военные действия ВСУ.
Отметим, о начале наступательных действий по многим направлениям на юге страны заявила руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.
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