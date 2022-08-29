Официальных комментариев пока нет, пользователей соцсетей призывают не спешить с публикациями фото и видео.

Соцсети сообщают о множественных взрывах в Херсоне, но официальных комментариев пока нет.

"Херсон (район). Очень много взрывов. Точечные попадания по позициям русни", - пишет ТГ-канал Оперативний ЗСУ.

Ранее сегодня Подоляк призвал с осторожностью комментировать любые военные действия ВСУ.

Отметим, о начале наступательных действий по многим направлениям на юге страны заявила руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.