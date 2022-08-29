Генсек морской организации посетил Одесский порт

С украинской стороной обсудили расширение "зерновой инициативы" и другие категории украинского экспорта.

Генеральный секретарь Международной морской организации Китак Лим посетил 29 августа Одесский порт. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инфраструктуры.

Генсек встретился с главой министерства Александром Кубраковым, командующим ВМС ВСУ Алексеем Неижпапой, а также руководителем Одесской ОВА Максимом Марченко.

В ходе встречи стороны обсудили возможность расширения украинского экспорта новыми категориями в рамках "зерновой инициативы". Также речь шла о минировании Россией водных путей, работе Дунайского портового кластера, ущербе, нанесенном оккупантами портовой инфраструктуре Украины (а это более 600 млн грн) и внедрении экологических стандартов работы портов.

Как отметили в Мининфраструктуры, с начала полномасштабного вторжения России в Украину более десятка коммерческих судов под разными флагами попали под ракетный обстрел, в результате чего погибли по меньшей мере два моряка.

Китак Лим во время встречи поддержал идею расширения "зерновой инициативы", поскольку, по его словам, это будет способствовать не только развитию экономики Украины, но и стабилизации ситуации на международных рынках.

Международная морская организация также продлила квалификационные документы для украинских моряков до конца этого года. К тому же, она рассматривает возможность продления их действия еще на полгода.

Напомним, недавно посетил Одессу генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, чтобы ознакомиться с ситуацией в городе и морском порту, откуда "зерновым коридором" выходят караваны судов с продовольствием.