В Украине рекордными темпами заготавливают дрова

Агентство лесных ресурсов намерено, кроме наращивания заготовки дров, создать их складские запасы, а также изучить возможность доставки дров в юго-восточные регионы.

Государственное агентство лесных ресурсов Украины рекордными темпами наращивает заготовку дров для населения, бюджетных учреждений и украинских военных. Об этом сообщает пресс-служба агентства.

Сообщается, что, по итогам июля, объем их заготовки вырос почти на треть - до 336,6 тыс. куб. метров, в августе агентство также планирует заготовить рекордный объем дров и намерено ежемесячно дополнительно поставлять украинцам по 100-150 тыс. куб. м дров.

Агентство намерено, кроме наращивания заготовки дров, создать их складские запасы, а также изучить возможность доставки дров в юго-восточные регионы.

Ранее сообщалось, что отопительный сезон в Украине начнется позже и закончится раньше, а температура в квартирах будет не выше 18°C.