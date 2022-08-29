ЕСПЧ возобновит рассмотрение жалоб на Украину

Европейский суд по делам человека решил пересмотреть меры по делам с участием Украины и с 1 сентября вернется к нормальному порядку работы с такими делами.

Европейский суд по правам человека возобновит рассмотрение жалоб на Украину, которое было приостановлено в связи с российским вторжением. Об этом сообщает в Facebook судья Николай Гнатовский.

По его словам, ЕСПЧ решил пересмотреть меры по делам с участием Украины и с 1 сентября 2022 года вернется в отдельных аспектах к нормальному порядку работы с такими делами. В частности, в пределах возможного возобновится исходящая корреспонденция с заявителями, а общая информация для всех заявителей будет доступна на сайте суда.

"Рассмотрение дел будет возобновлено и новые временные рамки будут установлены для незавершенных дел с учетом фактических возможностей сторон отвечать на поставленные вопросы. Нотификация и публикация решений постепенно будут восстановлены", - отметил Гнатовский.

Напомним, в августе ЕСПЧ обязал Россию обеспечить права пленных украинских защитников. Однако еще ранее российская сторона вышла из состава участников Европейского суда и уже длительное время не признает его решений.