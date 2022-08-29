ЕС предложит новую учебную миссию для укрепления ВСУ - Bloomberg

Развертывание миссии будет "значительно ускорено", если одна из соседних с Украиной стран Евросоюза предложит ее разместить у себя.

В рамках новой возможной тренировочной миссии для Вооруженных сил Украины (ВСУ) Европейский Союз может предложить обучение снайперов, саперов или офицеров. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Отмечается, что этот внутренний документ был распространен среди стран - членов ЕС. В нем в общих чертах описывается миссия, развернуть которую официально предложит представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"После дальнейшего утверждения ВСУ и консультаций с партнерами, включая США и Великобританию, одна или несколько вышеупомянутых задач" могут быть поддержаны в рамках тренировочной миссии ЕС", - говорится в документе.

В случае принятия соответствующего решения о проведении тренировочной миссии она будет развернута на территории Украины.

Отмечается, что развертывание миссии будет "значительно ускорено", если одна из соседних с Украиной стран ЕС предложит ее разместить у себя.

Напомним, ранее сообщалось, что в Евросоюзе рассматривают возможность организации миссии по обучению и помощи для украинских военных в соседних странах.