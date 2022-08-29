Сообщают о взрывах в Запорожье и Днепре

Оккупанты, видимо, мстят за контрнаступление ВСУ на Херсонщине. Вечером 29 августа мощные взрывы раздаются в нескольких городах.

Как сообщают местные паблики, вечером 29 августа мощные взрывы слышны в Запорожье, Кривом Роге, Каменском, Новике и Днепре.

Официальной информации по этому поводу пока нет. Но пользователи соцсетей допускают, что таким образом оккупанты мстят за контрнаступление ВСУ на Херсонщину. Всех просят быть в укрытиях.

Напомним, ранее сообщалось, что в Херсонской области украинские защитники заставили боевиков ОРДЛО отойти от своих позиций. В то же время десантники РФ сбежали с поля боя.