ВСУ уничтожили баржу у Антоновского моста

Украинские военные атакуют не только мосты на Херсонщине, а также бьют по паромным переправам, которые построили оккупанты, чтобы отрезать им все возможные пути отступления.

Украинские защитники 29 августа попали в баржу, которая обеспечивала переправу оккупантам в связи с выводом из строя Антноновского моста под Херсоном. Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко, опубликовавший в своем Telegram-канале фото сильного задымления у моста.

"Баржа возле Антоновского моста остаточно устала", - иронично написал он.

ВСУ атакуют не только мосты на Херсонщине, а также бьют по паромным переправам, которые построили оккупанты, чтобы отрезать им все возможные пути отступления.

В местных пабликах пишут, что Антоновский мост сейчас весь в дыму. На момент попадания там стояла техника оккупантов.

"Жеста доброй воли" не будет. Россиянам просто некуда будет бежать", - говорится в сообщениях.

Также публикуют кадры ударов ВСУ в Бердянском районе Запорожской области.

"Сегодня наши бойцы отрабатывают по всем направлениям", - пишут пользователи соцсетей.

Также в Херсонской области прямо сейчас украинские защитники разносят склады БК и базы оккупантов. В соцсетях сообщают о взрывах в Новой Каховке и Бериславе. Также был прилет по железнодорожному мосту. Несколько ракет прилетело по скоплению техники оккупантов.

Также, есть информация, что после ночного прилета по воинской части в Херсоне на улице Паровозной замечены были три КамАЗа, наполненных трупами оккупантов.

К слову, в Минобороны РФ официально подтвердили, что ВСУ пошли в контрнаступление на Херсонском и Николаевском направлениях.