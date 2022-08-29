МИД вручило послу Турции ноту из-за прохода по Босфору судна РФ с С-300

Заместитель министра иностранных дел Николай Точицкий выразил послу Турции обеспокоенность украинской стороны

Николай Точицкий обратился с запросом к турецкой стороне о предоставлении официальной информации о грузе. Об этом 29 августа сообщает МИД Украины.

"Замминистра привлек внимание посла Турции к тому, что согласно положениям Конвенции о режиме проливов от 20 июля 1936 года указанное судно подпадает под определение военного корабля для целей настоящей Конвенции", - говорится в сообщении.

Николай Точицкий обратился с запросом к турецкой стороне о предоставлении официальной информации о грузе, который был перевезен судном Sparta II через пролив Босфор, а также о мерах, предпринятых Турцией для выполнения положений Конвенции и предотвращения дальнейшей эскалации российско-украинской войны.

Замминистра выразил надежду, что турецкая сторона будет неукоснительно придерживаться своего решения от 28 февраля 2022 года о закрытии черноморских проливов для российских военных кораблей во время российско-украинской войны в русле последовательной позиции Турецкой Республики по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины в ее границах.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия, несмотря на ограничения Турции, смогла перевезти через Босфор передовые системы вооружений, такие как ракеты С-300, для поддержки войны в Украине.