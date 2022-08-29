ВСУ освободили четыре села на Херсонщине - СМИ

Речь идет о Новой Дмитровке, Архангельском, Томиной Балке и Правдино. Многие захватчики ликвидированы и взяты в плен.

ВСУ якобы освободили четыре села на юге Украины. Об этом 29 августа сообщает CNN со ссылкой на украинский военный источник.

"Операция началась ночью с массированного обстрела российских позиций и тыла, - сказал источник, имя которого CNN не называет. - Основное направление атаки было на Правдино. Мы били по их пехоте из "ДНР" и "ЛНР", и они бежали. Российский десант бежал за ними. Сейчас мы освободили четыре села. Их первая линия обороны прорвана в трех местах", - сказал журналистам военный источник.

Также источник сообщил, что села называются Новая Дмитровка, Архангельское, Томина Балка и Правдино. Говорится, что многие захватчики ликвидированы и взяты в плен. Уничтожено много военной техники.

"Мы увидим, как оно пойдет дальше. Наша цель - Херсон", - сообщил источник.

Хотя в вечерней сводке Генштаба ВСУ информации об освобожденных селах не было.