Крымский мост закрыт на въезд в Симферополь - СМИ

Предположительно, оккупанты начали вывозить свою военную технику из аннексированного полуострова.

Вечером 29 августа россияне закрыли Крымский мост на въезд в сторону Симферополя. Все полосы работают только в сторону Краснодара. Такую информацию эксклюзивно для 24 канала рассказали источники в разведке.

Очевидно, информация о контрнаступлении ВСУ на Херсонщине не дает оккупантам спокойно спать, и они изо всех сил пытаются вывезти из временно оккупированного Крыма военную технику.

26 августа аналитики вашингтонского института изучения войны ISW предположили, что командование армии России продолжает вывозить технику с территории оккупированного Крыма. Вероятно, это обусловлено серией "хлопков", охвативших полуостров. В то же время, россияне начали и усиливать свои системы ПВО в Крыму, поскольку нынешние оказались неэффективными против беспилотников.

Ранее стало известно, что ВСУ прорвали первую линию вражеской обороны у Херсона. Боевики "ДНР" отошли со своих позиций. В то же время десантники РФ, которые являлись их поддержкой, просто сбежали с поля боя.