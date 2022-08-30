Оккупантов будут гнать до границы - Зеленский

Тем оккупантам, которые боятся возвращаться в Россию, президент Украины предлагает сдаваться в плен.

Украинские защитники будут гнать оккупантов аж до границы и если российские военные хотят выжить, то настало время им бежать или сдаваться в плен. Об этом в понедельник, 29 августа, заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

"Кто хочет знать, какие у нас планы? Вы не услышите конкретики ни от одного действительно ответственного лица. Потому что это война - и так на войне.

Но оккупанты должны знать: мы будем гнать их до границы. До нашей границы, линия которой не изменялась. Оккупанты ее хорошо знают.

Если они хотят выжить - российским военным пора бежать. Уезжайте домой. Если вы боитесь возвращаться к себе домой в Россию - что ж, пусть такие оккупанты сдаются в плен, и мы гарантируем им выполнение всех норм Женевских конвенций", - сказал президент.

Зеленский подчеркнул, что если захватчики не услышат его призыв, будут иметь дело с украинскими защитниками, которые "не остановятся, пока не освободят все, что принадлежит Украине".

"Война началась с оккупации Крыма и Донбасса и должна закончиться их освобождением", - добавил президент.