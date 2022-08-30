В США сообщили, кто ведет огонь вблизи ЗАЭС

Белый дом поддерживает остановку ядерных реакторов на Запорожской АЭС в целях безопасности.

Огонь по Запорожской АЭС ведет российская сторона. Такой позиции придерживаются Соединенные Штаты Америки. Об этом в понедельник, 29 августа, в Twitter написал журналист Foreign Policy Джек Детч со ссылкой на заявление неназванного военного чиновника США.

"США считают, что Россия ведет артиллерийский обстрел вокруг и в районе Запорожской атомной электростанции", - подчеркнул источник.

По его словам, Вашингтон уверен, что украинские военные делают все возможное для того, чтобы избежать обстрелов территории Запорожской АЭС из-за возможности повредить станцию.

Напомним, 25 августа впервые в истории Запорожская АЭС была полностью отключена от сети. Линии связи с украинской системой были повреждены в результате непрерывных обстрелов со стороны войск РФ.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина в шаге от ядерной катастрофы.