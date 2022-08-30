Кулеба призвал IKEA и шведский бизнес возвращаться в Украину

Компания приостановила свою деятельность в нашем государстве после полномасштабного вторжения России.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал шведский бизнес вернуться и продолжить свою работу в Украине. Об этом в понедельник, 29 августа, Кулеба написал в Twitter.

"Я призываю шведский бизнес активно изучать и возобновлять деятельность в Украине. Например, ScaniaGroup уже наращивает бизнес. Другие должны последовать этому примеру. Особенно IKEA, которая с 24 февраля покинула шесть украинских фабрик - пора возвращаться!"- написал он.

Известно, что шведский ритейлер IKEA ликвидировал свою "дочку" ООО "Икеа дом", управляющую магазинами сети в России.

Scania AB - шведский производитель грузовых автомобилей, автобусов, промышленных и морских двигателей. Выпускает автобусы с 1920 года.

Напомним, компания Ericsson объявила о сворачивании всего бизнеса в России и закрытии представительства в ближайшие месяцы.