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Россияне обстреляли пять общин Сумской области

Враг использовал для обстрела приграничной территории самоходные артиллерийские установки и минометы.
Россияне обстреляли пять общин Сумской области

Российские военные за прошедшие сутки открывали огонь по Сумской области из САУ и минометов. Всего было зафиксировано 43 "прилета". Об этом в понедельник, 29 августа, говорится в Telegram-канале главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

"За день, с 10 утра до 22 вечера, россияне четыре раза открывали огонь по территории области, в частности, по Краснопольской, Эсманской, Шалыгинской, Зноб-Новгородской и Буринской общинах.

Всего 43 прилета. Враг использовал САУ и минометы", - написал Живицкий. 

Глава Сумской области добавил, что обошлось без жертв. 

Напомним, на днях президент РФ Владимир Путин подписал указ, увеличивающий с 1 января 2023 года штатную численность вооруженных сил РФ на 137 тысяч человек. О последствиях такого решения читайте в материале Корреспондент.net.

Также сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский призвал страны Европы ввести полное эмбарго на отношения с Россией. 

 

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