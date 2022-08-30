Россияне обстреляли пять общин Сумской области

Враг использовал для обстрела приграничной территории самоходные артиллерийские установки и минометы.

Российские военные за прошедшие сутки открывали огонь по Сумской области из САУ и минометов. Всего было зафиксировано 43 "прилета". Об этом в понедельник, 29 августа, говорится в Telegram-канале главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

"За день, с 10 утра до 22 вечера, россияне четыре раза открывали огонь по территории области, в частности, по Краснопольской, Эсманской, Шалыгинской, Зноб-Новгородской и Буринской общинах.

Всего 43 прилета. Враг использовал САУ и минометы", - написал Живицкий.

Глава Сумской области добавил, что обошлось без жертв.

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