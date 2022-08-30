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ВСУ на юге разбили много живой силы и техники врага

Вооруженные силы Украины уничтожили склады боеприпасов оккупантов в районе Берислава, Высокополья, Антоновки.
ВСУ на юге разбили много живой силы и техники врага

На юге Украині за сутки украинскими защитниками было уничтожено более 80 российских захватчиков и 30 единиц вражеской техники. Об этом во вторник, 30 августа, сообщает Оперативное командование Юг в Facebook.

Там подчеркнули, что ВСУ уничтожили переправу россиян через Днепр в районе села Львово в Бериславском районе Херсонской области.

"Переправу, что враг налаживал через Днепр в районе села Львове, уничтожено", - отметили военные.

Кроме того, были уничтожены:

  • зенитно-ракетная система С-300
  • два танка Т-72
  • 11 гаубиц "Мста-Б"
  • три реактивные системы залпового огня "Град" и Ураган"
  • тяжелая огнеметная система "Сонцепек"
  • самоходная артиллерийская установка "Гиацинт-С"
  • самоходная артиллерийско-минометная установка "Нона-С"
  • 120 мм мобильный миномет
  • самоходные гаубицы "Акация" и "Мста-С"
  • противотанковая управляемая ракета
  • шесть единиц бронированной техники
  • три склада боеприпасов в районе Берислава, Высокополья, Антоновки.

Также ликвидированы 82 россиянина.

"Обстановка в операционной зоне стабильно напряженная, враг продолжает боевые действия на тактическом уровне, пытается проводить ротацию подразделений", - проинформировали военные. 

Ранее президент заявил, что украинские защитники будут гнать оккупантов аж до границы и если российские военные хотят выжить, то настало время им бежать или сдаваться в плен. 

 

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