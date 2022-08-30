ВСУ на юге разбили много живой силы и техники врага

Вооруженные силы Украины уничтожили склады боеприпасов оккупантов в районе Берислава, Высокополья, Антоновки.

На юге Украині за сутки украинскими защитниками было уничтожено более 80 российских захватчиков и 30 единиц вражеской техники. Об этом во вторник, 30 августа, сообщает Оперативное командование Юг в Facebook.

Там подчеркнули, что ВСУ уничтожили переправу россиян через Днепр в районе села Львово в Бериславском районе Херсонской области.

"Переправу, что враг налаживал через Днепр в районе села Львове, уничтожено", - отметили военные.

Кроме того, были уничтожены:

зенитно-ракетная система С-300

два танка Т-72

11 гаубиц "Мста-Б"

три реактивные системы залпового огня "Град" и Ураган"

тяжелая огнеметная система "Сонцепек"

самоходная артиллерийская установка "Гиацинт-С"

самоходная артиллерийско-минометная установка "Нона-С"

120 мм мобильный миномет

самоходные гаубицы "Акация" и "Мста-С"

противотанковая управляемая ракета

шесть единиц бронированной техники

три склада боеприпасов в районе Берислава, Высокополья, Антоновки.

Также ликвидированы 82 россиянина.

"Обстановка в операционной зоне стабильно напряженная, враг продолжает боевые действия на тактическом уровне, пытается проводить ротацию подразделений", - проинформировали военные.

Ранее президент заявил, что украинские защитники будут гнать оккупантов аж до границы и если российские военные хотят выжить, то настало время им бежать или сдаваться в плен.