ВСУ на юге разбили много живой силы и техники врага
На юге Украині за сутки украинскими защитниками было уничтожено более 80 российских захватчиков и 30 единиц вражеской техники. Об этом во вторник, 30 августа, сообщает Оперативное командование Юг в Facebook.
Там подчеркнули, что ВСУ уничтожили переправу россиян через Днепр в районе села Львово в Бериславском районе Херсонской области.
"Переправу, что враг налаживал через Днепр в районе села Львове, уничтожено", - отметили военные.
Кроме того, были уничтожены:
- зенитно-ракетная система С-300
- два танка Т-72
- 11 гаубиц "Мста-Б"
- три реактивные системы залпового огня "Град" и Ураган"
- тяжелая огнеметная система "Сонцепек"
- самоходная артиллерийская установка "Гиацинт-С"
- самоходная артиллерийско-минометная установка "Нона-С"
- 120 мм мобильный миномет
- самоходные гаубицы "Акация" и "Мста-С"
- противотанковая управляемая ракета
- шесть единиц бронированной техники
- три склада боеприпасов в районе Берислава, Высокополья, Антоновки.
Также ликвидированы 82 россиянина.
"Обстановка в операционной зоне стабильно напряженная, враг продолжает боевые действия на тактическом уровне, пытается проводить ротацию подразделений", - проинформировали военные.
Ранее президент заявил, что украинские защитники будут гнать оккупантов аж до границы и если российские военные хотят выжить, то настало время им бежать или сдаваться в плен.