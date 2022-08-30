В Запорожье рассказали, откуда будут вывозить людей из региона

В Запорожской области сообщили, каких именно территорий может касаться обязательная эвакуация населения.

Из Запопрожской области будут вывозить в первую очередь людей с территорий, где идут боевые столкновения и временно оккупированных районов. Об этом в понедельник, 29 августа, сообщил председатель Запорожской областной военной администрации Александр Старух во время информационного телемарафона.

"В первую очередь речь о территориях, где идут боевые столкновения. Мы настаивали все время на том, что люди должны оттуда выезжать и выехало от 70% до 80% из населенных пунктов. Так, в Орехове три четверти населения покинуло город, но мы считаем, что надо, чтобы уехать все. Тем более женщины с детьми, чтобы не подвергали угрозе ни себя, ни детей", - сказал Старух.

Он подчеркнул, что также нужно обязательно выезжать жителям временно оккупированных территорий Запорожской области на контролируемую Украиной территорию.

"Там под угрозой отопительный сезон, на сегодняшний день газа нет - перебиты газопроводы и все видят, что на атомной станции ситуация нестабильная, могут быть перебои с электричеством, а это - коллапс. Поэтому люди должны оттуда выезжать и выезжают, потому что понимают об опасности. Вчера 1 тыс. 410 человек выехало и так каждый день по 1 тыс. 500 - 2 тыс. человек выезжает", - сказал Старух.

Ранее сообщалось, что под обязательную эвакуацию в Харьковской, Николаевской и Запорожской областях может попасть до 500 тысяч человек.