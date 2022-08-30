В Одесщине ВСУ сбили вражеский беспилотник

По сообщению Оперативного командования Юг, утром 30 августа силы противовоздушной обороны над Одесской областью сбили вражеский беспилотник.

Сегодня утром 30 августа враг проводил воздушную разведку с применением беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил горсовет Одессы в Telegram со ссылкой на официальное сообщение ОК "Юг".

По информации ОК "Юг", вражеский беспилотник пытался провести разведку в Одесском районе, зайдя с моря.

Сообщается, что летательный аппарат был уничтожен силами противовоздушной обороны.

"Силами противовоздушной обороны вражеский "шпион" был уничтожен", - говорится в сообщении.

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