Россия потратила более 10 "Калибров" на деревянные муляжи HIMARS

ВСУ создали деревянные муляжи HIMARS по которым россияне ударили по меньшей мере 10 ракетами "Калибр".

Хоть украинские муляжи HIMARS сделаны из дерева, их нельзя отличить от артиллерийской батареи через объектив российских БПЛА, передающих их местонахождение на морские носители крылатых ракет в Черном море. Об этом сообщает The Washington Post.

После нескольких недель работы в полевых условиях, муляжи перехватили по меньшей мере 10 крылатых ракет "Калибр". Это вынудило Украину расширить производство муляжей для более широкого использования.

Применение ракетных систем-обманок, о котором ранее не сообщалось, является одной из многих асимметричных тактик, принятых вооруженными силами Украины, чтобы дать отпор более многочисленному врагу.

Уничтожение копий HIMARS может частично объяснить чрезвычайно хвастливые оценки боевых убытков, нанесенных Россией западной артиллерии, особенно американской высокомобильной артиллерийской ракетной системы.

"Они утверждают, что сбили больше HIMARS, чем мы даже послали", - заметил один американский дипломат для издания.

Напомним, СБУ сообщила, что гауляйтер Энергодара отобрал у аграриев имущества на 2 млрд. Часть конфискованного уже вывезли в Крым и Россию.