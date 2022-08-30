В Васильевке оккупанты обстреляли эвакуационную колонну: подробности

Вчера оккупанты обстреляли эвакуационную колонну с гражданскими на расстоянии в 50-100 метров.

Вчера, 29 августа оккупанты обстреляли эвакуационную колонну автомобилей, в которой ехали гражданские люди. Об этом рассказал мэр Мелитополя Иван Фёдоров в эфире телемарафона.

"Вчера был довольно печальный факт, когда решисты намеренно выпустили большое количество автомобилей из Васильевки и в "серой зоне" обстреляли колонну с нашими гражданскими жителями на расстоянии 50-100 метров", - рассказал Федоров.

Как сообщил мэр, люди вынуждены были выбегать из машин и прятаться под ними. К счастью, пострадавших нет, однако россияне делают все, чтобы люди боялись покидать оккупированные территории. Россиянам выгодно "использовать их как заложники".

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По словам Федорова, город Васильевка Запорожской области – это "единственная артерия", по которой люди могут выехать на неоккупированную территорию Украины.

Напомним, для крымчан готовят маршруты эвакуации. На время операции по освобождению полуострова крымчанам будет предложено эвакуироваться.