В СНБО назвали 5 отличий Украины и РФ, ведущих к нашей победе
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны назвал пять ключевых различий между Украиной и Россией, которые приведут к украинской победе. Свои размышления на этот счет чиновник опубликовал в Twitter.
Читайте также: ВСУ превратили флот РФ во второстепенную силу – Politico
Так, по мнению Данилова, ВСУ и российская армия находятся на противоположных трендах развития, а у граждан принципиально разное отношение к войне. Решающие факторы, которые принесут Украине победу, по словам Данилова, таковы:
- украинцы консолидируются и поддержка национального сопротивления растет, тогда как поддержка войны среди россиян падает;
- ВСУ интенсивно переходят современное западное вооружение, тогда как российская армия снимает с хранения устаревшую технику;
Читайте также: За сутки у РФ максимум потерь с начала марта: данные Генштаба
- мобилизационный потенциал Украины растет, а России – сокращается;
- ВСУ постоянно наращивают качество, а российская армия постепенно теряет свое численное превосходство;
- украинцы сражаются за жизнь и будущее, россияне – за унитаз и порцию "боярышника".
Напомним, Россия пытается скрыть украинское контрнаступление. Кремль уверяет, что контрнаступление украинской армии - это не больше, чем пропаганда.
Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.