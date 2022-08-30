В СНБО назвали 5 отличий Украины и РФ, ведущих к нашей победе

Данилов рассказал, что именно предопределило будущую победу Украины

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны назвал пять ключевых различий между Украиной и Россией, которые приведут к украинской победе. Свои размышления на этот счет чиновник опубликовал в Twitter.

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Так, по мнению Данилова, ВСУ и российская армия находятся на противоположных трендах развития, а у граждан принципиально разное отношение к войне. Решающие факторы, которые принесут Украине победу, по словам Данилова, таковы:

украинцы консолидируются и поддержка национального сопротивления растет, тогда как поддержка войны среди россиян падает;

ВСУ интенсивно переходят современное западное вооружение, тогда как российская армия снимает с хранения устаревшую технику;

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мобилизационный потенциал Украины растет, а России – сокращается;

ВСУ постоянно наращивают качество, а российская армия постепенно теряет свое численное превосходство;

украинцы сражаются за жизнь и будущее, россияне – за унитаз и порцию "боярышника".

Напомним, Россия пытается скрыть украинское контрнаступление. Кремль уверяет, что контрнаступление украинской армии - это не больше, чем пропаганда.

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