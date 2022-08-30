Сделан последний шаг для "таможенного безвиза"

Народные депутаты проголосовали за два законопроекта: О присоединении Украины к Конвенции об упрощении формальностей в торговле товарами и О присоединении Украины к Конвенции о процедуре совместного транзита.

Рада сделала последний шаг для "таможенного безвиза" и одобрила две ратификации с этой целью. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Сообщается, что народные депутаты проголосовали за два законопроекта: О присоединении Украины к Конвенции об упрощении формальностей в торговле товарами (№0165); О присоединении Украины к Конвенции о процедуре совместного транзита (№0166).

Оба законопроекта проголосованы в целом и набрали более 270 голосов.

Как сообщал ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, "таможенный безвиз"- это "более быстрое перемещение товаров между странами Европейского региона, меньше бюрократии на самой таможне, меньше возможностей для злоупотреблений, обмен данными с соседними таможнями фактически в режиме реального времени".

В мае стало известно, что Украина планирует подписать "таможенный безвиз" и соглашение о либерализации автомобильных грузовых перевозок с ЕС.

А в начале июля сообщалось, что Евросоюз пригласил Украину к "таможенному безвизу".

В свою очередь Верховная Рада 15 августа одобрила "таможенный безвиз" с Евросоюзом.

Денис Шмыгаль сообщил, что Украина получит "таможенный безвиз" с Евросоюзом до конца 2022 года.

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