В Измаиле СБУ проверяет распределение гуманитарки - СМИ

Вслед за сотрудниками СБУ в Измаил приедут ревизоры из Государственной аудиторской службы Украины, сообщает Думская.

Вслед за Запорожьем обыски по поводу хищения гуманитарной помощи идут и в Одесской области: в Измаиле "высадился десант" СБУ, сообщает Думская.

"Источник Думской в правоохранительных органах сообщил о следственных действиях, которые прошли на прошлой неделе в горсовете, райсовете и районной военной администрации. Сотрудники Службы безопасности Украины проверяют распределение гуманитарной помощи. Не исключено, что кому-то объявят о подозрении по статье 191 Уголовного кодекса (хищение). Вслед за ними в Измаил приедут ревизоры из Государственной аудиторской службы Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, запорожских чиновников подозревают в присвоении гуманитарки.

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