Подоляк рассказал об ошибках в первые дни войны

Советник главы ОП Михаил Подоляк рассказал, почему в первые дни вторжения РФ не наносились удары по мостам и не подрывали их.

В интервью Фактам он сказал, что украинским властям было жалко взрывать мосты - "24 февраля мы психологически не были готовы взрывать мосты".

"Первые несколько часов думали: мы вкладывали деньги в комфорт для людей, как теперь разрушать все это? Любому заботливому владельцу трудно самому уничтожить то, что он создал своими руками. Вот эту тогдашнюю неторопливость считаю фундаментальной ошибкой. Однако где-то в шесть вечера уже увидел в глазах решительность: ради защиты страны будем все разрушать вместе с этими российскими ржавыми танками. Мы же думали, что с той стороны тоже люди, что они будут бережно относиться к домам, мостам и другой инфраструктуре", - заявил Подоляк.

Он также не отрицает, что претензии к властям, конечно, будут. Ведь люди склонны искать кого-то, кто должен ответить за высокую цену происходящего.

"Да, с моральной точки зрения это понятно, но с объективной - к войне Украина была готова, иначе 180 дней никто не смог бы выстоять против такой армии", - резюмировал Подоляк.

Ранее Михаил Подоляк озвучил причину войны РФ против Украины. Советник главы Офиса президента считает, что причина российской агрессии заключается в попытке "восстановить" СССР.

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