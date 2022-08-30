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Последние поставки оружия из США предназначены для контрнаступления

В течение последних двух месяцев Соединенные Штаты в рамках "президентских пакетов помощи" выполнили многие из запросов Украины.
Последние поставки оружия из США предназначены для контрнаступления

Последние два месяца администрация президента США Джо Байдена помогала Вооруженным силам Украины готовиться к контрнаступлению на юге. Об этом 30 августа сообщил представитель Байдена, информирует CNN.

Представитель Белого дома рассказал, что Украина в течение нескольких месяцев просила у США "оружие, специально предназначенное для их запланированного контрнаступления на юге", и Вашингтон выполнял "конкретные запросы".

В течение последних двух месяцев Соединенные Штаты в рамках "президентских пакетов помощи" выполнили "многие из этих запросов", в том числе на поставку дополнительных боеприпасов, артиллерии и переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin.

Телекомпания подчеркивает, что министр обороны США Ллойд Остин и глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли регулярно общались с представителями Минобороны Украины, чтобы выяснить, "какое конкретное оружие необходимо в зависимости от целей Украины на поле боя".

Ранее министр обороны США Ллойд Остин подтвердил украинскому коллеге стабильную поддержку Вашингтона в передаче Киеву необходимого вооружения для противодействия российской агрессии.

 

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