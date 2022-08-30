ВСУ снова нанесли удар по Антоновскому мосту
По Антоновскому мосту на Херсонщине вечером 30 августа снова нанесли удар. Об этом сообщил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань в Facebook и добавил, что похоже, что это завершающий аккорд.
"Херсонщина. Снова прилет по Антоновскому мосту! Похоже, что это завершающий аккорд", - написал Хлань.
Кроме того, СМИ и телеграмм-каналы сообщают о взрывах в оккупированном россиянами Таврическом в Херсонской области, а также в самом Херсоне. Сообщается, что в Таврическом в районе железнодорожного вокзала поднимается дым.
Напомним, удар по Антоновскому мосту ВСУ наносят не впервые. Ранее в Оперативном командовании Юг сообщили, что поражение Антоновского и Дарьевского мостов не позволяет их использовать для следования тяжелой техники.
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