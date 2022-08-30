ВСУ снова нанесли удар по Антоновскому мосту

Депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань говорит, что этот удар похож на завершающий аккорд.

По Антоновскому мосту на Херсонщине вечером 30 августа снова нанесли удар. Об этом сообщил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань в Facebook и добавил, что похоже, что это завершающий аккорд.

"Херсонщина. Снова прилет по Антоновскому мосту! Похоже, что это завершающий аккорд", - написал Хлань.

Кроме того, СМИ и телеграмм-каналы сообщают о взрывах в оккупированном россиянами Таврическом в Херсонской области, а также в самом Херсоне. Сообщается, что в Таврическом в районе железнодорожного вокзала поднимается дым.

Напомним, удар по Антоновскому мосту ВСУ наносят не впервые. Ранее в Оперативном командовании Юг сообщили, что поражение Антоновского и Дарьевского мостов не позволяет их использовать для следования тяжелой техники.

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