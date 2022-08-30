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Литва предлагает отправить миротворцев на ЗАЭС

Глава МИД Литвы считает, что мы никогда не были ближе к ядерной катастрофе, чем сейчас. И только выражать сожаление относительно ситуации может быть недостаточно.
Литва предлагает отправить миротворцев на ЗАЭС

Глава МИД Литвы Габриелиус Ландсбергис считает необходимым обсудить направление миротворцев к Запорожской АЭС. Об этом он сказал перед заседанием глав МИД ЕС во вторник, 30 августа, в Праге, сообщает корреспондент Европейской правды.

"Мы никогда не были ближе к ядерной катастрофе, чем мы есть сейчас. Честно говоря, только выражать сожаление относительно ситуации может быть недостаточно. Я думаю, нам нужно вернуться назад к аналогичным дискуссиям, которые мы вели почти пол года назад, о том, что, возможно, даже военная миротворческая сила, которая обеспечит ядерную безопасность внутри и вокруг ЗАЭС, могла бы быть обсуждена и, очевидно, есть необходимой", - сказал глава МИД Литвы.

Ранее сообщалдось, что на Запорожскую АЭС отправилась миссия Международного агентства по атомной энергии.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что МАГАТЭ должна признать нарушение ядерных протоколов Россией на ЗАЭС.

 

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