Зеленский обратился к крымчанам с просьбой

Украинские защитники будут уничтожать все базы и склады оккупантов на всей оккупированной территории - и под Луганском, и под Севастополем.

Президент Владимир Зеленский обратится к жителям Крыма с просьбой не приближаться к российским военным объектам на полуострове и передавать информацию о врагах украинским спецслужбам. Об этом он сказал в своем вечернем видеообращении.

"Сегодня хочу еще раз обратить внимание всех наших людей в Крыму: пожалуйста, держитесь подальше от российских военных объектов, не находитесь вблизи российских баз и военных аэродромов и сообщайте специальным службам Украины всю известную вам информацию об оккупантах, чтобы освобождение Крыма произошло быстрее", - подчеркнул президент.

Он также отметил, что на всей временно оккупированной территории Украины, от Крыма до Харьковщины, у российской армии нет и не будет никакой безопасной базы, ни одного тихого места.

"Наши защитники будут уничтожать все склады и штабы оккупантов, их технику, где бы они ни размещались. Под Севастополем – значит, под Севастополем. Под Луганском – значит, под Луганском. Это украинская земля, и оккупанты могут сделать только две вещи: сбежать или сдаться в плен", - заявил Зеленский, добавив, что других опций Украина им не оставляет.

Сегодня также в ОП призвали жителей Крыма на время деоккупации полуострова покинуть его или держаться подальше от военных объектов.

Напомним, 29 августа Вооруженные силы Украины начали наступательные действия по многим направлениям на юге страны.

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