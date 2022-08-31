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Гауляйтер Запорожской области сбежал в Крым

Евгений Балицкий заявил, что по семейным обстоятельствам, некоторое время будет работать из Крыма.
Гауляйтер Запорожской области сбежал в Крым

"Назначенный" российскими оккупантами псевдоглава Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что будет работать из Крыма. Об этом он заявил во вторник, 30 августа на своем Telegram-канале, однако вскоре удалил сообщение.

Так, Балицкий заявил, что в связи с семейными обстоятельствами будет вынужден покинуть Мелитополь и некоторое время руководить "военно-гражданской администрацией Запорожской области" с территории Крыма. Что это за обстоятельства, беглый гауляйтер не уточнил.

Cмотрите фотогалерею: Гауляйтер Запорожской области сбежал в Крым

Напомним, 8 августа стало известно, что Балицкий подписал "распоряжение" о проведении "референдума" о якобы "воссоединении" региона с Россией. По данным разведки, российские оккупанты планируют организовать так называемые "референдумы" в Херсонской и Запорожской областях 11 сентября. Офис генпрокурора Украины завел на него дело.

Сегодня также стало известно, что назначенный российскими оккупантами "заместитель главы ВГА" Херсона Кирилл Стремоусов покинул город. Стремоусов заявил, что в Херсонской области выстроено "несколько защитных рубежей" и региону якобы "ничего не угрожает". Однако само видеообращение он записал из российского Воронежа

К слову, днем ранее в сети сообщали о взрывах в оккупированных Мелитополе и Херсоне.

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