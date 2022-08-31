Гауляйтер Запорожской области сбежал в Крым

Евгений Балицкий заявил, что по семейным обстоятельствам, некоторое время будет работать из Крыма.

"Назначенный" российскими оккупантами псевдоглава Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что будет работать из Крыма. Об этом он заявил во вторник, 30 августа на своем Telegram-канале, однако вскоре удалил сообщение.

Так, Балицкий заявил, что в связи с семейными обстоятельствами будет вынужден покинуть Мелитополь и некоторое время руководить "военно-гражданской администрацией Запорожской области" с территории Крыма. Что это за обстоятельства, беглый гауляйтер не уточнил.

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Напомним, 8 августа стало известно, что Балицкий подписал "распоряжение" о проведении "референдума" о якобы "воссоединении" региона с Россией. По данным разведки, российские оккупанты планируют организовать так называемые "референдумы" в Херсонской и Запорожской областях 11 сентября. Офис генпрокурора Украины завел на него дело.

Сегодня также стало известно, что назначенный российскими оккупантами "заместитель главы ВГА" Херсона Кирилл Стремоусов покинул город. Стремоусов заявил, что в Херсонской области выстроено "несколько защитных рубежей" и региону якобы "ничего не угрожает". Однако само видеообращение он записал из российского Воронежа.

К слову, днем ранее в сети сообщали о взрывах в оккупированных Мелитополе и Херсоне.

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