Эпоха полумер для России закончилась - Кулеба

Глава МИД Украины заявил, что запрет выдачи туристических виз россиянам - вопрос уважения европейцев к самим себе.

Украина выступает за полный запрет выдачи туристических виз россиянам странами Евросоюза. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Радио Свобода, кторое было опубликовано во вторник, 30 августа.

По словам Кулебы, "эпоха полумер для России закончилась".

"Режим упрощенного оформления европейских виз для россиян действовал с 2007 года. С тех пор Россия начала войну против Грузии, войну против Украины, совершила убийства оппонентов режима Путина на территории европейских государств и другие преступления. Помогли ли путешествия россиян в ЕС изменить их отношение к Европе или научить их уважать границы других стран?", - задал риторический вопрос Кулеба.

Он подчеркнул, что запрет выдачи туристических виз - вопрос уважения европейцев к самим себе.

"Европейцы не должны разрешать гражданам России, которые поддерживают агрессию Путина против Украины и Европы в целом, использовать себя. С 24 февраля Украина занимает позицию, что эпоха полумер против РФ прошла", - подчеркнул Кулеба.

По его словам, наиболее важно, чтобы те европейские страны и политики, в том числе в Германии и Франции, которые имеют определенные иллюзии по поводу российской политики, российского общества, чтобы они их избавились.

"С 2007 года все это время, пока работала упрощенная форма выдачи виз - это никак не помогало изменить отношение россиян к Европе и главное: не помогло научить россиян уважать других, другие страны, другие народы", - заявил министр.

Кулеба также добавил, что следует сохранить открытым окно возможностей для настоящих оппонентов режима Путина, диссидентов, а также людей, нуждающихся в визе по гуманитарным причинам, или для дальнейшего получения статуса беженца.

Напомним, во вторник, стало известно, что Германия приостанавливает упрощенный визовый режим с РФ.

Как сообщалось, ЕС готовится усложнить оформление виз для россиян. Брюссель стремится "не останавливаться на ограничении упрощения виз" и может принять дополнительные меры по этому направлению до конца года.

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