В Белгородской области упали запущенные по Украине ракеты - соцсети

Местные паблики сообщили, что располагают информацией о как минимум двух ракетах, упавших при запуске.

В Белгородской области в ночь на среду, 31 августа, в очередной раз слышали взрывы. Об этом сообщили местные паблики.

Так, около полуночи сообщалось о сильном взрыве в Яковлевском районе области.

Позже появилась информация о том, что ракета, которую российские войска запускали в сторону Харькова, могла упасть на территории российского города Строитель.

"Пишут, что было сбитие чего-то в районе Строителя. Однако одна ракета точно упала ближе к границе. Скорее всего жители приграничных сел слышали другой хлопок, то есть их было два", - написал один из Telegram-каналов.

Позже они сообщили, что располагают информацией о как минимум двух ракетах, упавших при запуске.

"Вторая по счету ракета при запуске "глюкнула". Сначала большая яркая вспышка, потом россыпь чуть выше в небе и сильный хлопок", - говорится в сообщении.

Напомним, этой ночью в Харькове ракета прилетела в жилой дом. По меньшей мере два человека пострадали. В результате обстрела начался пожар.

Как стало известно, минувшей ночью в Белгороде также слышны два взрыва. Местные СМИ успокаивали жителей и писали, что это работает ПВО. Перед этим сообщалось, что в Белгороде выстроилась огромная очередь на железнодорожном вокзале из желающих быстрее покинуть город.

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