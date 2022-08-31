В ВСУ рассказали о потерях оккупантов на юге

За день украинские защитники нанесли удары по четырем пунктам управления вражеских войск и четырем транспортным артериям. Было ликвидировано 117 оккупантов.

На юге Украины ВСУ уничтожили 117 захватчиков и более 30 единиц техники. Об этом в среду, 31 августа, сообщает оперативное командование Юг.

Отмечается, что в течение прошедшего боевого дня украинскими ракетно-артиллерийскими подразделениями отработаны удары по четырем пунктам управления вражеских войск и четырем транспортным артериям – Каховскому, Дарьевскому и двум Антоновским мостам. Степень повреждения максимально ограничивает их использование.

Украинская авиация нанесла 16 ударов по опорным пунктам, складам боеприпасов и районам сосредоточения живой силы, вооружения и техники оккупантов.

По подтвержденным результатам выполнения огневых задач, во вражеском войске "отминусовано" 117 захватчиков, более 30 единиц техники: девять танков Т-72, три реактивных системы залпового огня Град, самоходную пушку Гиацинт-С, самоходную гаубицу Мста, 18 единиц автобронетехники и четыре склада боеприпасов в Баштанском, Бериславском, Каховском и Херсонском районах.

Во вторник вечером сообщалось об очередном ударе по Антоновскому мосту. Отмечалось, что это, вероятно, завершающий аккорд.

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