В Мариупольском драмтеатре труппы заливают хлором и бетоном

Об этом рассказывают местные жители, которых принуждают заливать бетоном трупы.

Российские захватчики заливают тела погибших хлоркой и заливают бетоном тела погибших в мариупольском драмтеатре. Они пытаются избавиться от тел и устранить трупный запах. Об этом сообщает СтратКом ВСУ в Telegram.

"Неделю кукуем, сидим сложа лапки, эти тупари не везут хлорку. Без хлорки никак. Где большие скопления трупов (в здании – ред.), там надо хлорку и только потом бетон, если просто лить бетон на трупы – вонь как-то пробивается даже через толстый слой бетона", - об этом сообщили местные жители на правах полной анонимности, опасаясь за собственную жизнь.

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По их словам, строителям было приказано "тихо бетонировать" и не вытаскивать трупы.

Напомним, в Бердянске произошел взрыв возле штаба организаторов "референдума". Партизаны начали отрабатывать штабы по подготовке к "референдуму", утверждают местные СМИ.