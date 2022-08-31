ВСУ рассказали о потерях врага на юге

Оккупанты несут потери под ударами украинской артиллерии

Украинские войска нанесли ряд артиллерийских ударов по военным объектам врага на южном участке фронта. Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

Читайте также: Генштаб назвал потери врага за сутки

"Нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями нанесены удары по двум пунктам управления, двум складам с боеприпасами, средствам противовоздушной обороны, радиолокационной станции и по районам сосредоточения вражеской артиллерии", – говорится в сообщении.

По данным украинского командования, ВСУ смогли закрепить огневой контроль над Каховским и Антоновским автомобильным мостами.

Читайте также: В Крыму произошел крупный пожар на складе

"Подтвержденные потери врага составляют 15 рашистов, 3 танка Т-72, ​​зенитно-ракетный комплекс "Тор", ударно-разведывательный беспилотник "Форпост", 6 единиц авто-бронетехники и 2 склада боеприпасов", – заявили в ОК “Юг”.

Напомним, оккупационные "власти" Херсонщины исчезли из публичного пространства. Коллаборанты, которых российские захватчики назначили "руководителями" региона, больше не появляются публично.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.