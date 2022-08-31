В Херсоне оккупанты пытаются купить голоса для "референдума"

Оккупанты создают гуманитарный кризис и предлагают денежную помощь на условиях отказа от украинского гражданства и получения российского паспорта.

На территории временно оккупированного Херсона российские власти пытаются подкупить местное население перед референдумом. Об этом сообщили в Оперативной группировке войск "Каховка" в Facebook.

Оккупанты пользуются тактикой, по которой намеренно блокируют все выплаты из Украины, создают гуманитарный кризис, а на фоне этого - предлагают денежное обеспечение на условиях отказа от украинского гражданства и получения российского паспорта.

Кремль в своих СМИ освещает все действия, связанные с оказанием помощи местному населению, которые в свою очередь извращают информацию и предоставляют ее населению России, как поддержку херсонцев российской власти и оккупанта.

Сообщается, что от тупика некоторым приходится идти на вынужденное унижение и принимать условия оккупанта, но таких людей очень мало.

В большинстве своем местное население отказывается от какой-либо псевдо помощи российской власти.

Оккупанты же пытаются искать лазейки, ведь российское население нуждается в хлебе и зрелищах, поэтому они начали проводить пенсионные выплаты по молчаливому согласию.

Россияне вносят в данные своего оккупационного пенсионного фонда «мертвые души», чтобы завышать показатели выдачи пенсий. Таким образом, оккупанты одновременно завышают показатели поддержки местных и присваивают средства.

“Помните, российские власти главной причиной вторжения своих войск на территорию Украины называли «спасение» своих граждан от ущемления. Поэтому выдача российских паспортов является оправданием нахождения оккупанта на украинской территории”, - отметили в сообщении.

В сообщении напомнили не поддаваться на провокации «марионеточной» власти РФ и не получать российские паспорта.

Напомним, РФ увеличит поставки газа в Венгрию. Это произойдет на фоне сокращения поставок в другие страны ЕС.