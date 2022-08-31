Из Мелитополя оккупанты вывезли миллионы тонн зерна - мэр

Приехавший из РФ гауляйтер заявил, что готовит план по "эвакуации" украинской спецтехники, машин и механизмов из Мелитополя во временно оккупированный Крым.

Россияне незаконно вывезли из временно оккупированного Мелитополя Запорожской области миллионы тонн украинского зерна. Об этом во время телемарафона сообщил мэр города Иван Федоров.

"Абсолютно точно эта цифра уже составляет миллионы тонн. И мы четко понимаем, что эта проблема будет нарастать, потому что они воруют не только наше зерно, но и все другие товары с наших складов. Они воруют станки с наших предприятий. Воруют все, что видят", - сказал городской голова.

Как сообщил мэр, приехавший из РФ гауляйтер Антон Кольцов провел совещание и заявил, что готовит план по "эвакуации" украинской спецтехники, машин и механизмов из Мелитополя во временно оккупированный Крым.

"Мы четко понимаем, что количество украденных товаров и техники будет только увеличиваться", - уверен Иван Федоров.

Напомним, оккупанты вагонами вывозят зерно и из Луганской области.