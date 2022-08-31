Из-за границы не планируют возвращаться 7% украинцев - опрос

Планируют вернуться в ближайшее время в основном жители западного и центрального регионов.

По результатам опроса центра Разумкова, большинство временно переселенных за границу украинцев планируют вернуться в Украину и только 7% респондентов не планируют возвращаться.

"Давая ответ о намерениях возвращения в Украину, 36% респондентов выражают намерение вернуться после того, как убедятся, что в местности, где они жили, безопасно находиться, 35% - сразу после окончания войны, 13% - через год или через несколько лет после окончания войны, 7% - после того, как возобновит работу предприятие, на котором они работали или будут уверены, что найдут другую работу у себя дома, 11% планируют вернуться в ближайшее время, а 7% вообще не планируют возвращаться в Украину (среди имеющих постоянную работу в стране пребывания таких 18%)", - говорится в сообщении.

Чаще планируют вернуться в ближайшее время жители западного (18%) и центрального (15%) регионов, в то время как среди беженцев из восточного и южного регионов всего 6%.

88% планирующих возвращаться в Украину ответили, что планируют поселиться в той же области, где проживали до войны, 7% - что планируют поселиться в другой области (преимущественно это жители восточного региона).

81% респондентов ответили, что работали до войны. Среди тех, кто до войны имел работу, только 11% уверены, что по возвращении будут работать там же, где и работали раньше, еще 34% надеются на это, 12% надеются найти другую работу, а 36% еще не знают, где будут работать и удастся ли найти работу.

Онлайн опрос проводился соцслужбой Центра Разумкова с 20 июля по 25 августа 2022 года среди украинцев в возрасте от 18 лет, которые после начала полномасштабной российской агрессии выехали из Украины в связи с военными действиями.

Ранее сообщалось, что согласно предварительной оценке Бюро национальной статистики Великобритании, 42% беженцев из Украины смогли трудоустроиться на новой территории - в противовес 9% в апреле.