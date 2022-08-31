На Днепропетровщине, подорвавшись на кассетном боеприпасе, погиб юноша

Трагедия случилась в Синельниковском районе. Это уже восьмая смерть в области из-за таких боеприпасов, сообщает глава ОВА.

В Синельниковском районе Днепропетровской области, подорвавшись на кассетном боеприпасе погиб 17-летний юноша. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"В Синельниковском районе погиб 17-летний парень. Он коснулся кассетного боеприпаса. Тот сдетонировал… Это уже восьмая смерть в области из-за таких боеприпасов. Просил и еще раз прошу! Пожалуйста, не приближайтесь к взрывчатке после вражеских обстрелов. Не ходите в лесные полосы и другие места, где могут быть остатки кассетных снарядов. Наткнулись на подозрительный предмет - звоните спасателям или полиции. Кассетные боеприпасы коварны. Они опасны еще некоторое время после "прилетов", - пишет Резниченко.

Ранее сообщалось, что российские военные обстреляли эвакуационную колонну с мирными жителями в Запорожской области.