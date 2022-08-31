Перед судом предстанут организаторы силового переворота в Украине

Злоумышленники действовали, координируясь с россиянами и отдельными членами ОО Украинский выбор.

Следователи СБУ передали в суд обвинительный акт на двух общественно-политических деятелей, которые готовили насильственное изменение и свержение конституционного строя и захват государственной власти в Украине. ОБ этом сообщает 31 августа пресс-центр СБУ.

Контрразведка Службы безопасности разоблачила фигурантов в начале полномасштабного вторжения России. Установлено, что злоумышленники действовали, координируясь с россиянами и отдельными членами ОО Украинский выбор. Среди прочего, в 2019 году они имели связь с приемной тогдашнего помощника российского президента Владислава Суркова.

По информации следователей СБУ, в период аннексии Крыма и военного вторжения в Донецкую и Луганскую области фигуранты тесно сотрудничали с политическими структурами Виктора Медведчука, обсуждая планы создания союзного государства России, Беларуси и Украины.

Однако ожидаемого финансирования со стороны Медведчука не было, поэтому они начали действовать обособленно. Обеспечить средствами их пообещал представитель России, имеющий связи в российских спецслужбах и правительстве.

Для силового свержения власти фигуранты разработали план проведения Национального собрания.

Единомышленники и участники подчиненных им общественных организаций должны были собраться в Киеве и объявить об отстранении Президента, роспуске Верховной Рады и правительства.

Смета проведения Национального собрания составила $9,7 млн ​​и включала: аренду помещений штабов и залов в столице и регионах, расходы на 380 человек "делегатов" и их сопровождение, оплату охранных и силовых мероприятий с участием 1356 граждан, расходы на офисную технику, телефоны, транспорт, связь, сервер, гонорары за услуги СМИ.

Чтобы обеспечить силовую часть переворота, один из фигурантов приступил к вербовке лиц с опытом военной службы. Соучастник мятежников, разоблаченный СБУ на попытке вербовки силовиков, и давший показания на основных фигурантов, уже осужден.

К моменту начала полномасштабного вторжения злоумышленники так и не получили полного объема обещанного финансирования. Вероятной причиной является хищение средств, выделенных на взрывную деятельность в Украине, с которым связан ряд громких отставок в российском правительстве и силовых структурах.

В то время, когда боевые действия шли под Киевом, мятежники изменили план переворота на создание "народных республик" в западных областях. Это произошло из-за уверенности в быстрой оккупации восточной, северной и южной части Украины.

Во время обысков у фигурантов, СБУ изъяла: сметы, списки участников будущих незаконных властных и силовых структур, манифесты к общественности и силовикам, перечни необходимого оружия, имущества и техники.

Фигуранты обвиняются в сговоре о совершении действий с целью насильственного изменения конституционного строя и захвата государственной власти, то есть по ч. 1 ст. 109 Уголовного кодекса.

Следственные действия в уголовном производстве продолжаются для привлечения к ответственности других причастных лиц.

Напомним, ранее задержали информаторов агентурной сети России, которые собирали данные о социально-политической обстановке в Харьковской области, а также о расположении и перемещении военной техники и личного состава ВСУ.

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