Украина готова стать членом ЕС "за две ночи" - Кулеба

Глава МИД считает, что вступление в Евросоюз - не вопрос многих лет. По его словам, при желании двух сторон, это может произойти значительно быстрее.

Украина может присоединиться к Евросоюзу не в отдаленной перспективе, а значительно быстрее. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время мероприятия Forum 2000 в Праге в среду, 31 августа, сообщает Европейская правда.

По его словам, Украина выполнила из семи рекомендаций Еврокомиссии, необходимых для начала переговоров о вступлении в ЕС одну. Ныне государство готово быстро имплементировать остальные.

"Поверьте, мы знаем, что на кону. Мы очень привержены имплементации этих рекомендаций и ставим следующий вопрос не о том, что дальше, а когда дальше. Я думаю, мы все заслуживаем немного оптимизма. Потому что традиционно, когда кто-то говорит о европейской интеграции Украины, естественно, всегда добавляют следующее: "Ну, на это могут уйти годы, на это может уйти много времени". А что если нет? Три месяца назад никто не верил, что Украина станет страной-кандидатом. Мы слышали ту же историю: "Ну, это займет много лет…" Теперь мы кандидаты, мы выполняем рекомендации", - подчеркнул он.

Чиновник считает, что при готовности двух сторон процесс вступления Украины в ЕС может пройти быстро.

"И если мы готовы действовать быстро, ЕС должен действовать так же быстро. Как вы сказали, возможно, членство в ЕС не состоится за ночь. Но оно может состояться за две ночи, а не через годы", - шутливо резюмировал он.

Напомним, 23 июня Европейский совет предоставил Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз. Это решение единогласно поддержали все лидеры ЕС во время саммита в Брюсселе. Ожидаемый срок вступления Украины в Евросоюз - 2029 год.

Переговоры Украины с Евросоюзом о членстве в ЕС могут начаться в конце 2023 года.