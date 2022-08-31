Почта
Язык сайта: Русский | Українська
 

В сети появились видео продвижения ВСУ на юге

Видео продвижения украинских войск и их работу опубликовал народный депутат и волонтер Юрий Мысягин.
В сети появились видео продвижения ВСУ на юге

В сети появились видео, на которых видно, как ВСУ работают на южном направлении Украины.

ТГ-канал Инсайдер UA  сообщает, что видео продвижения украинских войск и их работу опубликовал народный депутат и волонтер Юрий Мысягин.

 

Во вторник вечером сообщалось об очередном ударе по Антоновскому мосту. Отмечалось, что это, вероятно, завершающий аккорд.

 

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри "Новости bigmir)net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK