В сети появились видео продвижения ВСУ на юге

Видео продвижения украинских войск и их работу опубликовал народный депутат и волонтер Юрий Мысягин.

В сети появились видео, на которых видно, как ВСУ работают на южном направлении Украины.

ТГ-канал Инсайдер UA сообщает, что видео продвижения украинских войск и их работу опубликовал народный депутат и волонтер Юрий Мысягин.

Во вторник вечером сообщалось об очередном ударе по Антоновскому мосту. Отмечалось, что это, вероятно, завершающий аккорд.