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ВСУ отбили еще несколько попыток наступления врага

Враг продолжает обстрелы жили кварталов, а также военной и гражданской инфраструктуры, задействует разные виды вооружения.
ВСУ отбили еще несколько попыток наступления врага

Генштаб ВСУ опубликовал сводку по военному вторжению РФ по состоянию на вечер среды, 31 августа.

На Харьковском направлении противник обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Дуванка, Сосновка, Русская Лозовая, Черкасские Тишки, Циркуны, Старый Салтов, Шестаково, Норцовка и Гусаровка, нанес авиаудары по району Русских Тишек, совершил неудачную попытку наступления в направлении Прудянки.

На Славянском направлении огневому влиянию подверглись позиции Сил обороны в районах населенных пунктов Долина, Богородичное, Дибривное, авиаудар был нанесен возле Вернополья.

На Краматорском направлении были артобстрелы недалеко от Веселого, Богородичного, Закотного, Григорьевки и Спорного, авиаудары по районам населенных пунктов Спирное, Ивано-Дарьевка.

На Бахмутском направлении оккупанты обстреляли объекты военной и гражданской инфраструктуры в районах Бахмута, Соледара, Зайцева и Кодемы.

Силами обороны Украины отражены попытки наступления противника по направлениям населенных пунктов Веселая Долина, Бахмут, Зайцево, Майорск и Кодема.

На Авдеевском направлении противник совершал обстрелы вблизи Авдеевки, Опросного, Уманского, Первомайского и Старомихайловки. Совершил неудачную попытку наступления в направлениях населенных пунктов Авдеевка, Первомайское, Красногоровка и Марьинка, понес потери и отошел.

На Новопавловском направлении зафиксированы обстрелы позиций ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка, Пречистовка и Большая Новоселка. Враг попытался улучшить тактическое положение в районе Победы, но безуспешно.

На Запорожском направлении были обстреляны районы населенных пунктов Бурлацкое, Каменское, Новополь, Гуляйполе, Орехов, Железнодорожное, Времевка, Новоивановка и Малая Токмачка. Враг задействовал авиацию для ударов у Красного, Дорожнянки и Новоселки.

На Южнобужском направлении противник сосредотачивает основные усилия на удержании занимаемых позиций. Совершал обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Александровка, Лупарево, Красный Яр, Киселевка, Квитневое, Большое Артаково, Шевченково, Николаев, Белая Криница, Посад-Покровское, Ольгино, Добрянка и Тополино. Авиационные удары получили районы населенных пунктов Андреевка, Ольгино и Плотницкое.

Во вторник вечером сообщалось об очередном ударе по Антоновскому мосту. Отмечалось, что это, вероятно, завершающий аккорд.

 

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