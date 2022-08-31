Зеленский призвал Евросоюз выгнать всех российских пропагандистов

Украинский президент напомнил, что российские СМИ - самый большой в мире источник дезинформации.

Президент Владимир Зеленский призвал Европейский Союз избавить себя от российских телеканалов и пропагандистов. Об этом он заявил, выступая 31 августа на Forum 2000 в Праге.

Президент отметил, что российские пропагандисты продолжают свою деятельность на территории Европы, и российские телеканалы по-прежнему имеют доступ к европейской аудитории.

Зеленский напомнил, что российские СМИ - самый большой в мире источник дезинформации, они прилагают все силы, чтобы дискредитировать и разрушить европейскую демократию.

"Европа должна защитить себя от российской пропаганды. Ни одного российского пропагандиста, ни одного российского ТВ-канала не должно остаться на территории Европейского Союза", - сказал Зеленский.

Ранее Владимир Зеленский обратится к жителям Крыма с просьбой не приближаться к российским военным объектам на полуострове и передавать информацию о врагах украинским спецслужбам.