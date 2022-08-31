Ситуация на Херсонщине все еще очень сложная - глава ОВА

ВСУ поразили четыре транспортных артерии - Каховский, Дарьевский и два Антоновских моста. По информации ОК "Юг", степень повреждения максимально ограничивает их использование.

Вооруженные силы Украины продолжают активные боевые действия в Херсонской области, однако ситуация остается тяжелой. Об этом сообщил глава Херсонской военной областной администрации Ярослав Янушевич.

"На Южнобужском направлении противник продолжил обстрелы военной и гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Александровка, Любомировка, Новониколаевка, Лупарево, Красный Яр, Новогригоровка, Степное, Первомайское, Киселевка, Партизанское, Квитневое, Красная Долина, Кобзарцы, Кобзарцы , Ивановка, Трудолюбовка, Добрянка, Потемкино, Княжевка и Тополино. Удары авиации получили район Андреевки и урочище Плотницкое", – говорится в сообщении.

ВСУ ответили ударами по четырем пунктам управления российских войск, украинская авиация нанесла 16 ударов по опорным пунктам, складам боеприпасов и районам сосредоточения живой силы, вооружения и техники оккупантов.

"За минувшие сутки на юге уничтожено 117 рашистов, более 30 единиц техники: 9 танков Т-72, 3 РСЗО "Град", самоходную пушку "Гиацинт-С", самоходную гаубицу "Мста-С", 18 единиц авто-бронетехники и четыре склады боеприпасов в Баштанском, Бериславском, Каховском и Херсонском районах. ВСУ поразили четыре транспортных артерии - Каховский, Дарьевский и два Антоновских моста. По информации ОК "Юг", степень повреждения максимально ограничивает их использование", - написал Янушевич.

Во вторник вечером сообщалось об очередном ударе по Антоновскому мосту. Отмечалось, что это, вероятно, завершающий аккорд.