Почта
Язык сайта: Русский | Українська
 

Разведка срочно просит крымчан сообщить о базах и перемещениях войск РФ

ГУР призывает жителей временно оккупированного полуострова сообщать о местах нахождения россиян и дислокации их войск и коллаборантов.
Разведка срочно просит крымчан сообщить о базах и перемещениях войск РФ

Министерство обороны Украины просит жителей аннексированного Крыма помочь выгнать оккупантов с полуострова. Об этом говорится в сообщении Минобороны в Facebook.

В частности, ГУР призывает жителей временно оккупированного Крыма сообщать о местах нахождения россиян и дислокации их войск и коллаборантов.

Крымчан просят предоставить:

  • точное расположение пунктов дислокации и адреса проживания оккупационных войск (желательное геопривязывание с координатами);
  • места жительства руководящего состава оккупационных войск (желательное геопривязывание с координатами);
  • места расположения и маршруты передвижения военной техники;
  • точные данные местных коллаборантов, которые перешли на сторону врага (адрес проживания и нахождения, геопривязывание с координатами, ФИО, должности и место работы);
  • лиц, "сочувствующих" оккупантам, и других сторонников оккупационных властей.

Контактный номер: +380969455341 (Signal, WhatsApp).

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри "Новости bigmir)net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK