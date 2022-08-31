Разведка срочно просит крымчан сообщить о базах и перемещениях войск РФ
ГУР призывает жителей временно оккупированного полуострова сообщать о местах нахождения россиян и дислокации их войск и коллаборантов.
Министерство обороны Украины просит жителей аннексированного Крыма помочь выгнать оккупантов с полуострова. Об этом говорится в сообщении Минобороны в Facebook.
В частности, ГУР призывает жителей временно оккупированного Крыма сообщать о местах нахождения россиян и дислокации их войск и коллаборантов.
Крымчан просят предоставить:
- точное расположение пунктов дислокации и адреса проживания оккупационных войск (желательное геопривязывание с координатами);
- места жительства руководящего состава оккупационных войск (желательное геопривязывание с координатами);
- места расположения и маршруты передвижения военной техники;
- точные данные местных коллаборантов, которые перешли на сторону врага (адрес проживания и нахождения, геопривязывание с координатами, ФИО, должности и место работы);
- лиц, "сочувствующих" оккупантам, и других сторонников оккупационных властей.
Контактный номер: +380969455341 (Signal, WhatsApp).
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